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二人掛けソファ、ファブリックソファ、脚外しローソファ
商品番号 K48303441189
商品名

二人掛けソファ、ファブリックソファ、脚外しローソファ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 8,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブラ脚カラー：アイボリー、ブラウン、ライドブラン、ダークブラウン、グレーサイズ：二人掛けソファー：梱包数：一個重量（NW）：23KGS重量（GW）：21KGSサイズ：111*66*72㎝
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