無垢材 イス 桜 子供用ベンチ

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無垢材イス桜子供用ベンチ旦那が職人で子供用のイスを製作しました。サイズ:□座面までの高さ：20.8cm□座面サイズ：約幅24.5cm×奥行20cm材質 :無垢材 桜仕上げ塗装 :オイルオイル塗装を使用。木の内部に染み込んで仕上げる塗装で、木目の凹凸がそのままはっきりと出るので、木の素材感が味わえます。主な素材···木