深川製磁 カップ＆ソーサー

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商品紹介 | 有田焼 深川製磁｜伝統と革新の陶磁器ブランド



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●有田の深川製磁のカップ＆ソーサー1客です。多少の使用感はありますが、使用には全く問題ありません。これぞ有田焼と言わんばかりの色使いです。●コンディション:(使用感・汚れなど)特筆すべき汚れやヒビ・欠けはありません。中古品として以下の点ご了承下さい。・カップの縁の金彩に薄くなっている箇所があります。(写真7.8枚目)・カップ内側にカトラリー傷があります。(写真9枚目)・ソーサーの縁に汚れがあります。(写真10枚目)●サイズ:カップ 口径 9cm高さ 5cmソーサー 直径 14.5cm●付属品：こちらのお品は箱がありませんので、プチプチなどで丁寧に梱包した上で発送いたします。●追記#げおるぐのカップ＆ソーサーのタグにて、ラインナップを確認できます。よろしければ合わせてご覧ください。カラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）