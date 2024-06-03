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【即発送OK！】IKEA SÖDERHAMN ソーデルハムン　1人掛けソファー
商品番号 W27175497820
商品名

【即発送OK！】IKEA SÖDERHAMN ソーデルハムン　1人掛けソファー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ダークグレー購入時期:2022年3月クッション大1つ小1つ付定価:38,000円新居への引越しに伴い出品いたします。脚の部分は外した状態で発送いたします。丁寧に使っており目立つ傷などもありませんが、中古のため神経質な方はご遠慮ください。ペットなし/喫煙なし※返品返金不可※説明書はありません。
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