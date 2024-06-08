❤️お洒落 丈夫 マルチカバー 撥水 ソファーカバー 長方形 防水 ベッドカバー

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#MAashopたくさんの中からご覧頂きありがとうございます♡⭐️新品未使用⭐️Z2246⭐️カーキ⭐️肌触りが良く高級感⭐️防水加工で生地も丈夫【超強い防水性\u0026滑り止め能力】アップグレード版は三層防水構造で、中に防水コーティングを追加しました。防水性能がより優れています。また、表面に滑り止めの粒子が増えています。滑り止めの能力が強く、品質がより良いです。【サイズ】130*180cm/180*230cm/180*260/180*300/180*340（サイズマップに従って、ソファのサイズをよく測ってください。）【素材】高品質コットン、防水材、ポリエステル混合,ご安心使用ください。【保護カバー、防水、汚れ防止】防水、防塵、汚れ防止。ある程度では爪とぎ防止できる。赤ちゃん、子供、犬や猫のいるご家庭にお勧めです。♣洗濯機ok(ネット使用)：万が一汚れてしまってもカバーを洗えて、いつでも清潔にご使用頂けます。【シンプルなデザイン多目的】ソファーの上に乗って部屋の色と合う僕は、どちらの面も正常に利用できます。飽きたときはベッドにかけたり多目的でつかえます。【広い使用範囲、四季通用】ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓、ござ、カーペットなどの場合に適用する,実用性も美観性も備えている，気軽にお部屋の飾り付けを変える。この製品は各種類の革製ソファーと布製ソファーに適用します。肘付きソファーと肘なしソファーとも対応できます！マルチカバー撥水ソファーベッドカバーソファカバー長方形防水ソファーカバー2人掛け3人掛け4人掛けカウチベッドカバー毛布ネイティブカーペット多機能汚れ防止四季通用洗える超便利商標登録6565680(180*340cm,カーキ色)$$6599