無限 立体 オブジェ インテリア 置物 球体 サイエンス スペースエイジ モダン

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商品詳細
立体球体オブジェこちらのオブジェは一見穴の空いた球体に棒を組み合わせシンプルなデザインですが、球体の穴の数が色によって異なり、組み合わせ次第、向きや角度によって無限の形に変わります。棒と球体は取り外しできます。あなたが組み合わせを考え、オリジナルとなる造る立体オブジェです。写真一枚目、八枚目の黄色、赤、水色、青の配色のオブジェがお品になります。球体サイズ直径19〜20mm、直径24〜25mm、直径29〜30mm形にもよりますが全長30～40cmになります。#ミッドセンチュリー#北欧#スペースエイジ#ポストモダン#モダン#サイエンス#イダンストリアル#ヨーロッパ#アメリカインテリア#デザイン#ディスプレイ#店舗什器#木製#球体#オブジェ#置物#立体模型#ウッド#オブジェ#創造
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