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彫刻欄間、松竹梅
商品番号 S29129511316
商品名

彫刻欄間、松竹梅
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

40年以上前の品です。箱に入って保管してましたので、日焼け有りません。新品ですが、古い品です。ご理解の上お願い致します。佐川急便着払いで発送します。約1820×320厚み10ミリ
http://narcologia.ru/goods/waveform891817.html
http://narcologia.ru/goods/response280542.html
http://narcologia.ru/goods/septet527919.html

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