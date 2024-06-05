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◆アリュメット缶◆ the old farmhouse
商品番号 O49164564649
商品名

◆アリュメット缶◆ the old farmhouse
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

字体が素敵なtheoldfarmhouseのアリュメット缶です。キャビネットに飾っておりましたが断捨離の為整理中です。ダメージ加工がされております。サイズ横16.5cm高さ19.5cm奥行7cm(多少の誤差はお許し下さい)#シャビーシック#アンティーク#ブロカント#ホーロー#フランスアンティーク#シャビー
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