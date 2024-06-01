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高級テキーラ　ポルフィディオ 空瓶　3本セット　入手困難　インテリアにどうぞ！
商品番号 Y83903333190
商品名

高級テキーラ　ポルフィディオ 空瓶　3本セット　入手困難　インテリアにどうぞ！
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

¥7900→¥6500に値下げいたします。高級テキーラのポルフィディオの空瓶の３本セットです。ロバート・デニーロが愛飲していた事でも有名です。右の2本は特に貴重で、手作りの瓶にて気泡があります。中のサボテンも手作りの為、一本一本形が違う味のある逸品です。インテリアにいかがでしょうか。あえて瓶内の洗浄はしておりません。良ければ香りもお楽しみください。
http://narcologia.ru/goods/recommended483990.html
http://narcologia.ru/goods/peroration446315.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture760641.html
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