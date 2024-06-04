【九谷焼 松本佐一作 ざくろ 壺型】アンティーク 新品 花器 壺 床の間

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【九谷焼松本佐一作ざくろ壺型】アンティーク新品花器壺床の間❗️お揃いの細型の花瓶もございます❗️石川県九谷無形文化財資格保持者であり文化功労賞受賞者の【松本佐一】の古い作品です。同じ柘榴の絵柄の細形の花瓶もございます。花瓶自体は新品未使用品の美品ですが店舗の倉庫に保管していた古い品物で箱に経年劣化がございます。写真ご確認ください。花瓶のおまとめ購入はお値引き可能です松本佐一作品も多数ございます【サイズ】・花瓶口径11.5cm直径24.0cm高さ21.0cm・木箱付き‼️販売は花瓶と木箱のみです‼️台座、掛け軸は見本です。付属しません。花器は全て定価以下のお得な価格で出品しています今では手に入らない品物もございます大量出品中ですので是非ご覧ください【出品中の品物】花瓶→#陶器漆器ガラスの専門店_花器床の間飾り→#陶器漆器ガラスの専門店_床の間置物→#陶器漆器ガラスの専門店_objet九谷焼→#陶器漆器ガラスの専門店_九谷焼◆お値下げについて◆他の出品物とまとめてご購入の場合割引させていただきます。その際はまとめて出品致しますので一度コメント欄にてご相談くださいませ。◆撮影方法◆お色等を可能な限り正確にお伝えするため撮影ボックスを使用して撮影しておりますが、閲覧機種によっては実物と色合いが異なって見える場合があるかと思います。ご了承ください。◆商品の保管場所◆専用の倉庫にて保管◆当店について◆普段は飲食店や旅館への大量納品をしています。通常は大ロットでしか買えない品物のバラ売りや、端数が出てしまった廃盤品の出品のためにメルカリを始めました。輸入西洋食器や一部のインテリア雑貨を除き、丈夫で高品質な国産品にこだわっています。瀬戸物・ガラス食器・置物など大量出品中。美濃焼、瀬戸焼、九谷焼、萬古焼、信楽焼、有田焼、輸入食器、漆器、お箸etcお取り扱いあります。床の間飾り縁起物置き物華道池坊草月流小原流自由花立花新風体花器花瓶生花一輪挿投げ入れフラワーアレンジフラワーベースアンティークヴィンテージ古道具骨董陶磁器陶器銅器ガラス水盤