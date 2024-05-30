新品未使用　nordオットマン ソファ　songdream ソングドリーム

新品、未使用。songdreamソングドリーム nord(ノルド)ソファー オットマンのみの出品です。カラー品番FAB106引越しに伴い購入しましたが、新居のリビングにはサイズが合わず泣く泣くの出品です。大切に使用して頂ける方にお譲り致します。定価51150円インテリアデザイナーのアフロディティ・クラッサがデザインしたnord(ノルド)オットマンになります。美しい木肌と狂いの少ない材質であるウォールナット材を採用。エッジの効いたシャープでモダンなフォルムなど、徹底的に無駄を排したミニマルなデザインが最大の魅力です。新品未使用ですが、中古品になりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。返品、返金には対応致しません。ご理解頂いた方のみよろしくお願い致します。主な張り地···布・ファブリックテイスト···モダン



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