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- Yogibo ヨギボーダブル カバー付き 引き取り限定
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商品詳細
1年前にヨギボー公式オンラインで購入しました。カバー黒長さ：約170cm幅：約140cm重さ：約17.0kg体積：約829Lヨギボーダブルはヨギボーマックスが2つ入っていますのでヨギボーマックス2つとしても使えます(ヨギボーマックス用のカバーは別途購入が必要となります)定価 送料込みで、73000円程です。ほとんど使ってません。大阪市中央区まで、直接、引き取りに来れる方のみ購入お願いします。カラー···ブラック
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