【期間値下】ロウヤ ソファ 2人掛けソファ カウチソファ

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商品をご覧頂きありがとうございます。お値下のご相談も承りますので、何卒宜しくお願い致します。注意事項・他のフリマでも出品していますので、ご了承くださいませ。・中古品ということをご理解していただき、お手にとっていただけると嬉しいです。・返品対応はしておりません。・ペット、喫煙者はおりません。商品情報購入時期2020年6月カラーピンクサイズ幅149×奥行73×高さ64cm※座面高さ:40cm素材本体：天然木、ウレタンフォーム、Sバネ張り材：ベルベット重量約23kg耐荷重約150kg