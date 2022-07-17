MOMOYAMA カップ＆ソーサー　5客セット

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商品詳細
MOMOYAMAモモヤマカップ＆ソーサー 5客セットです。未使用ですが観賞用に飾っていた為、とても気にされる方はご遠慮ください。専用箱はありませんのでプチプチで保護して適切なサイズの箱で発送させていただきます。様々な角度からの写真を添付してますので、ご確認お願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/browse866991.html
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