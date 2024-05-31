ジャーナルスタンダード RODEZ CHAIR 一人掛けソファ デニム 1P

【journalstandardFurniture】RODEZCHAIRDENIM1Pロデチェア（ソファ）1人掛けデニム●journalstandardFurnitureのロングセラー、ロデチェア●リビングだけでなく、自室や一人暮らしのワンルームにも取り入れやすいサイズ感●姿勢や用途に合わせて5段階にリクライニング可能●ウレタンフォームでふっくらとした弾力のある座り心地●ダメージ加工のデニム生地を使用したカバーがカジュアル感を演出表参道のショップで一目惚れして購入。7万円くらいだったと思います。女性の一人暮らしで使用していたので大きなダメージは見受けられませんし、中古にしては美品だと思います。飲食もしていません。ただ、実際に使用していた物なので、多少のヘタリ・カタヨリ等あるかと思います。中古なので、完璧を求める方・神経質な方はご遠慮ください。・プラス料金でたのメル便に変更可能（多分200サイズになると思います）・手渡し可能（守谷市）・返品は元払いのみ可能・ペットなし・喫煙者なしテイスト···インダストリアル、コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風主な張り地···布・ファブリッククッション材···ソフトウレタン機能···手動リクライニング#MADEINJAPAN#日本製#カバーリング仕様#アメリカンヴィンテージ#西海岸#ブルックリン#アーバンインダストリアル#インダストリアル#カフェ風#カバーリング仕様#デニム生地#ダメージデニム#一人掛けソファ#シングルソファ#リクライニング#journalstandard#RODEZCHAIR



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