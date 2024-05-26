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折りたたみすのこシングルベッド3枚
商品番号 V28646468262
商品名

折りたたみすのこシングルベッド3枚
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

3ヶ月ほど使用しました。カビはありません。下にローラがついてるため移動も簡単です。206×80cm
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