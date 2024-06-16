〈ヘレンド〉ウィーンの薔薇・シンプル スイートディッシュ

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商品詳細
〈ヘレンド〉ウィーンの薔薇・シンプルスイートディッシュ1826年の開窯以来のクラフトマンシップで、ハプスブルク家をはじめ、世界の王侯貴族に愛されてきたハンガリーの名窯〈へレンド〉。長径約15.5cmハンガリー製箱サイズ／17×20×高さ4cm見た目は美品であります。箱なしです。
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