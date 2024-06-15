入手困難品　希少品　建築模型作家作品　ガラス　ポット　リビング　ミニチュア

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数ある中からご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)画像をご確認の上ご購入下さい♪入手困難でとても希少な作品です。他にも出品させて頂いてますので良かったら覗いて見て下さい◡̈♥︎宜しくお願い致します（╹◡╹）スムーズなお取引きにさせて頂きのでお値引きはご遠慮下さい。