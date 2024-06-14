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◆銅禅カエル 銅器 彫刻 カエルの像　台座付き◆無事カエル♪
商品番号 H74324458143
商品名

◆銅禅カエル 銅器 彫刻 カエルの像　台座付き◆無事カエル♪
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)◆送料は沖縄・離島・北海道は着払い運賃でお願いします。■■商品説明■■銅禅カエル銅器彫刻カエルの像　台座付き材質は銅器の鋳物です。重さ　2920ｇです。珍しいタイプのカエルの置物です。無事カエル　縁起物■状態■新品・保管品です。台座は画像の部分が割れています。※新品とはいえ一度人の手に渡ったものです。神経質なかたはご遠慮くださいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/marshal320580.html
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