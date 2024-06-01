カエルコポーレア廃盤品♡カップル告白セット

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初期のコポーちゃん。可愛らしいカエルやその仲間たちの置物です。人気のコポーシリーズです。初期のコポちゃんなので本当に今はもうない型だと思います。手作りですのでひとつひとつ微妙に違います。画像の物をお届けさせて頂きますのでそちらを参考にして頂けるとの幸いです。また、細かい点などご了承頂ける方に限りお譲りさせて頂きたいと考えております。可愛がってくれる人にお譲りしたいです。告白な2人が可愛いです。他の所にも出品しているので売れたら消します。 #カエルのコポー#カエルの小物#フィギュア#フィギュアカエル#コポー#コポーカエル#copeau#カエル置物#コポタロウ#コポミ#カエルの置物#オブジェ#変わったコポー#レア廃盤商品人気ブランド/シリーズ···Copeau(コポー)