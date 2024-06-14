イタリア雑貨・ピエロコレクション【洒落たピエロ　アコーディオン　特大サイズ】

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✈️故橋場正和本人が、1970年代〜2013年の視察旅行中、イタリア現地で購入したものです。色鮮やかで、お洒落なピエロ。洋服の模様や、シワが、細かく表れています。長期保管のため、全体的にやや汚れがございます。素材石膏、または樹脂と思われます。サイズ高さ 58.5cm横幅 27.5cm奥行 19.5cm重さ 2.7kg(体重計による測定。商品を持った状態の体重から、出品者の体重を引いた数値になります。持ち上げた感覚は、この数値よりも、重く感じます。)※左靴に塗装剥げが見受けられます。(写真10)#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#置物#オブジェ#ピエロ#ピエロ人形#人形#イタリア#イタリア雑貨#音楽#楽器#蛇腹楽器#アコーディオン#村田新八#道化師#サーカス#インテリア雑貨#レトロ※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。