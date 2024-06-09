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Oliver Gal オリバーガル　GLASSES AND FLUFF
商品番号 A75226230618
商品名

Oliver Gal オリバーガル　GLASSES AND FLUFF
ブランド名 オリバーガル
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OliverGal(オリバーガル）ポップアートGLASSESANDFLUFFメガネをかけた犬の絵でとっても可愛いです以前神戸にある雑貨屋さんで購入しました部屋の雰囲気と違った為そのまま保管していました釘などもそのままです裏面のガムテープ？のようなテープは元から貼られていました裏面の木枠に凹みがあります気になる方は控えてください
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Oliver Gal オリバーガル　GLASSES AND FLUFF
ポップアート　GLASSES AND FLUFF

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Glasses and Fluff | By Oliver Gal

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