Oliver Gal オリバーガル　GLASSES AND FLUFF

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商品詳細
OliverGal(オリバーガル）ポップアートGLASSESANDFLUFFメガネをかけた犬の絵でとっても可愛いです以前神戸にある雑貨屋さんで購入しました部屋の雰囲気と違った為そのまま保管していました釘などもそのままです裏面のガムテープ？のようなテープは元から貼られていました裏面の木枠に凹みがあります気になる方は控えてください
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ポップアート GLASSES AND FLUFF
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