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- 【未使用】シトロエン ロゴ入り コーヒーカップ＆ソーサー ホワイト 2客セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。CITROËNシトロエンカップ＆ソーサー2客セットです。数年前、ディーラーのイベント（フレンチブルーミーティング）で購入しました。使用する機会がない為、綺麗なうちに出品いたします。未使用品です。サイズにつきましては、7•8枚目をご覧ください。購入の際には写真を良くご確認いただき、ご質問等ございましたらお気軽にコメントください！
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