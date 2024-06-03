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ワインラック
商品番号 X54870055455
商品名

ワインラック
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイアン製のワインラックですカラー　ブラック　アンテイーク調ワインボトルを10本収納できます高さ　55センチ横　　31センチ奥行　20センチお洒落にワインを収納できるか思います中古品にご理解いただける方にご検討お願いいたしますカラー···ブラックテイスト···アンティーク・クラシック#ワインラック
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