古伊万里　小壺　油壺　酒器　一輪挿し　李朝・初期伊万里・茶道具・九谷焼好きにも

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古伊万里白磁小壺 - 骨董ルクラシック



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ご覧頂きありがとう御座います。蔵出しです。時代が変われど普遍の造形美。時を経てたどり着いた風情と品格。佇まいに魅了されます。真っ白じゃない優しい白肌、柔らかな美しい姿に呉須絵が引き立ちます♡高台は砂高台となっております。太明の銘字あります♡サイズ径約 幅12×高12邸宅や旅館や料亭などのお店のオブジェやディスプレイに是非。美術館や資料館でも。古い物、骨董品に理解のある方宜しくお願いします。画像を見て判断して下さい。壺の販売です。本物志向の貴方へ。※他にも素敵で希少な器をご用意しております♡是非ご覧ください。有田焼伊万里伊万里焼初期伊万里瀬戸焼古瀬戸鍋島焼織部焼相馬焼青九谷波佐見焼益子焼骨董錦焼き錦焼最上手献上品膾皿なます皿古陶磁古磁器民藝古民藝古民家九谷焼古九谷萬古唐津焼李朝色絵発掘品沈没船ImariOldImariマイセンアラビアオールドノリタケロイヤルコペンハーゲンヘレンドウェッジウッドアダム・シルヴァーマンアンティークレトロお祝い里帰り幕末輸出用飾り皿料亭ハレの日桃の節句花見正月おせちお節輪島塗漆器塗り椀焼き物辻村史朗淡路焼珉平焼よしざわ窯江戸時代 伊藤まさこ 白洲まさこ 青山ニ郎vintageantique