希少　年代物　高価　木彫りの鷲　ワシ　鷹　タカ

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商品詳細
木彫りの鷲昔、祖父が購入した物になります。状態は画像の通りになります。年代物。ホコリ被りあり。自宅保管の為、神経質な方、細かい事を気にされる方はご遠慮下さい。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。
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