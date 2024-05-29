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- *イルミネーション 3D モチーフ イルカ 防雨 LED ドルフィン ブルー*
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商品詳細
サイズ：約W36cm×H114cm×D70cm*イルミネーション3Dモチーフイルカ屋外防雨LEDクリスタルグロークリスマス 海魚水族館ドルフィンブルー*※ライトの部分にしみがありますが、点灯したときにはまったく問題なくキレイです。サイズ：約W36cm×H114cm×D70cmLEDgarden－presentedbyTAKASHOT-2501080-IK1/3 LSI-3D08L
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