ROBBINS \u0026 MYERS アンティーク スチール製扇風機

ROBBINS\u0026MYERSアンティークスチール製扇風機カリフォルニアロサンゼルスローズボウルフリーマーケットにて購入しばらく飾っておりましたが引越しのため出品致します。アンティーク、中古ですので傷、汚れ、サビ等ございます。ご了承ください。動きません。購入時より動きませんでした。ご了承の上ご購入お願いします。テイスト...アンティーク,レトロ,インダストリアル主な素材...スチール長期保存品になります。多少のキズ、変色等ございます。古いものですのでご了承のうえお買い上げよろしくお願いします送料込みの商品に関しまして申し訳ございませんが沖縄、北海道へは、送ることが出来ません。システム上買い物出来てしまいますが…やむを得ずキャンセルとさせて頂くか。追加送料ご負担頂く事になります。ご了承ください。



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