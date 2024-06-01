相良人形　弁天　8代　さがらりゅうま作

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入手困難大変貴重相良人形 八代 さがらりょうま作弁天新品未使用品箱に入れたまま大切に保管しておりました。(撮影の為開封)江戸時代から代々受継がれている東北三大人形のひとつ、山形米沢市の相良人形。【マツコの部屋】で紹介されてから、大人気で今では手に入らない一品です。現在は八代目の相良隆馬さんが中心となってひとつひとつ手作りで制作しています。手作りの工芸品の為、色ムラ等気になる方神経質な方はご遠慮下さい。#多幸#置物#縁起物#工芸品#さがらにんぎょう#獅子#弁天#相良隆馬