ダイビング熱帯魚南国　ジグソーパズル4点

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商品詳細
★プロフ必読お願い致します★①ISLAND38×53cm 500ピース②DIVEアナザーワールドレッドシー43.5×61cm 750ピース③3D熱帯魚４０×５５cm画像ではわかりにくいですが３Ｄの為角度によって見え方が変わります。④紺碧の海と熱帯魚立体浮き出し印刷(モルディブ)50×75cm 1000ピース完成品4点のお値段です。ダイビング系パズルは珍しいと思います。すべて糊付けしてます。パズル裏側の糊付け汚れはご理解下さい。画像のフレーム4点共にお付け致します。飾る際の紐は付属しません。ダイビングDiver熱帯魚うみうしニモ海南国西海岸サーファーサーフモルディブ海外パームツリーヤシの木シェル貝殻世界の絶景
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