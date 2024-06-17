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- 【10月22日まで】セントマイケル セクシーロボ カットソー
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商品詳細
クローゼット整理の為出品します。ヴィンテージ加工品なので理解ある方のご購入お願いします。破れや汚れは見当たりません。肩幅60身幅60袖丈20着丈76(素人採寸のため参考)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック
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