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ITTI Cristy Very Compact WLT
商品番号 H89170422739
商品名

ITTI Cristy Very Compact WLT
ブランド名 イッチ
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ITTI[イッチ]のクリスティベリーコンパクトウォレットです。同ブランドでは定期的にリリースされ、高い人気を誇る本作。L字ファスナー仕様の二つ折りウォレットです。コインケースを財布として使っている方々をオマージュして仕上げたアイテムは、小ぶりながら見た目以上の収納力。ポケットに収納できるコンパクトなボディは、携帯性に優れます。大きすぎず、小さすぎず、片手でしっかりとつかめるサイズ感。お札を折り畳まず収納でき、コインポケットもボックス型で見やすく、5つのカードポケットに2枚ずつ重ねて入れれば最大10枚のカードが収納可能。キャッシュレス化が進んだとはいえ、現金決済のみのお店も多いことからミニ財布では不安という方にオススメ。ご自身用はもちろん、贈り物にも魅力的な逸品となっております。
http://narcologia.ru/goods/injure683567.html
http://narcologia.ru/goods/procurement296833.html
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