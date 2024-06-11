へんりいだ フルグラフィック Tシャツ

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ジーオーティーにて受注生産された、「今日から俺はロリのヒモ！」作家のへんりいだ先生のフルグラフィックTシャツです。受注生産にて販売されていた物を出品者自身で購入しています。新品未使用、未開封の希少品です。※必ずプロフィールをよく読んだ上でコメント、購入をお願い致します。-----【サイズ】4XL(首周り：51cm身丈：80cm肩幅：54cm身幅：62cm袖丈：22.5cm)【素材】スリックタイプ生地、ポリエステル100％『GOTPREMIUMSTORE』限定オリジナル商品！へんりいだ先生が描いた大判イラストをフルグラフィックTシャツとして発売！色とりどりの美少女たちが散りばめられたイラストはまるで宝石箱のようです。ボディはドルマンタイプになっており表、裏、襟の3パーツで構成。ボディと袖が一体となっており、肩幅は気にせず着こなせます。生地はスリックタイプを採用し伸縮性があり、つるつるとした肌ざわりからくる着心地の良さが特徴。インクの発色が非常に優れた生地のため、今回のカラフルなイラストとの相性は抜群です。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Uネック季節感···春季、夏季、秋季#へんりいだ可愛いかわいいゆめかわいいサブカルサブカルチャー女の子ロリ