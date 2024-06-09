ARC''TERYX Conveyor Belt コンベヤーベルト　32mm M

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アークテリクス/ARCTERYXベルト\"CONVEYORBELT\"新品未使用品、タグ付き国内正規品お値下げ不可すり替え防止のため、ご購入後の交換返品は受け付けておりません。その他、気になる事等ごさいましたらお気軽にコメント下さい幅の狭いヘビーデューティウェビングベルト。アークテリクスのロゴをあしらったメタルバックルを組み合わせました。スリムな32mm幅（1.26インチ）のヘビーデューティウェビングベルト。コントラストカラーのステッチディテールで仕上げ、アークテリクスのロゴをあしらったメタルバックルを組み合わせました。丈夫でしっかりした使い勝手の良いベルト。パンツをしっかりホールドします。【素材・風合い】テクスチャード加工により耐久性に優れた仕上がりです。カラー:Retreat(ブラウン)サイズ:M(116cm)素材:ナイロンリブウェビング梱包の際、小さく折りたたんで発送させていただきます。ご理解の程宜しくお願い致します。