⭐美品⭐ ベルルッティ ✨長財布✨ カリグラフィ 二つ折り 札入 希少 貴重

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商品詳細
ありがとうございます☺#☆みわりん☆彡です❣️ようこそいらっしゃいました～⭐どうぞよろしくおねがいします❗️⭐⭐⭐⭐⇩出品一覧⇩⭐⭐⭐⭐#☆みわりん☆彡#☆みわりん☆彡小物#☆みわりん☆彡ブランド❣️❣️❣️❣️⇩出品情報⇩❣️❣️❣️❣️【品 名】二つ折り長財布 カリグラフィ【ブランド】Berluti（ベルルッティ）【素 材】レザー【色 見】ブラウン（茶）【付 属】無し（財布本体のみ）【購入店舗】国内店舗【状 態】写真をご参照ください スレ（本体・角・内） 若干の汚れ 状態の良い綺麗な中古品です⭐❤️❤️❤️⇩紹介コメント⇩❤️❤️❤️⭐高級ブランドのベルルッティになります⭐⭐ブラウンのスタイリッシュなデザインです✨⭐１年中どんな場面でも使うことが出来ます♪⭐芸術やアートしても最高です❣⭐レトロで渋いブランド財布❤⭐１点限定❣ぜひお早めにお求めください❤⭐5
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