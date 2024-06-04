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⭐美品⭐ ベルルッティ ✨長財布✨ カリグラフィ 二つ折り 札入 希少 貴重
商品番号 Q69113230902
商品名

⭐美品⭐ ベルルッティ ✨長財布✨ カリグラフィ 二つ折り 札入 希少 貴重
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 28,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ありがとうございます☺#☆みわりん☆彡です❣️ようこそいらっしゃいました～⭐どうぞよろしくおねがいします❗️⭐⭐⭐⭐⇩出品一覧⇩⭐⭐⭐⭐#☆みわりん☆彡#☆みわりん☆彡小物#☆みわりん☆彡ブランド❣️❣️❣️❣️⇩出品情報⇩❣️❣️❣️❣️【品　　名】二つ折り長財布　　　　　　カリグラフィ【ブランド】Berluti（ベルルッティ）【素　　材】レザー【色　　見】ブラウン（茶）【付　　属】無し（財布本体のみ）【購入店舗】国内店舗【状　　態】写真をご参照ください　　　　　　スレ（本体・角・内）　　　　　　若干の汚れ　　　　　　状態の良い綺麗な中古品です⭐❤️❤️❤️⇩紹介コメント⇩❤️❤️❤️⭐高級ブランドのベルルッティになります⭐⭐ブラウンのスタイリッシュなデザインです✨⭐１年中どんな場面でも使うことが出来ます♪⭐芸術やアートしても最高です❣⭐レトロで渋いブランド財布❤⭐１点限定❣ぜひお早めにお求めください❤⭐5
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