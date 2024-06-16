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【新品未使用】コンバース　ウェポン　スケート　26.0センチ
商品番号 J23176232860
商品名

【新品未使用】コンバース　ウェポン　スケート　26.0センチ
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用CONVERSEコンバーススニーカーWEAPONSKOXウエポンスケート(1SD335)ホワイトグリーンS1026センチコンバーススケートボーディングのシューズ。1986年に登場したWEAPONをスケート仕様にアップデートした「CONVERSESKATEBOARDING」スタンダードシリーズの新作。軽量かつ質感のよいシンセティックレザーをベースに、スエードやポリエステル素材をコンビ使いし、オリジナルのパターンを踏襲しながらモダンに仕上げたデザイン。人気モデル···NIKEエアマックス270
http://narcologia.ru/goods/interconnect449970.html
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http://narcologia.ru/goods/subtropical189501.html
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