新品未使用☆メゾンマルジェラ☆メタリックベルト☆マルタンマルジェラ ☆

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商品詳細
マルジェラのベルトです。光沢のあるブルーです。金具は、アンティーク調の雰囲気でかっこいいです。スタッフインターナショナルジャパンの時期の物です。購入後1度も使用してません。未使用です。購入価格は81,000円です。ベルトの穴は５個。75センチから、2センチずつ穴があり、最長は85センチです。太さは5センチほどです。カラー···ブルー素材···本革（牛革）
http://narcologia.ru/goods/peroration218415.html
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