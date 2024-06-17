【即完売モデル】ステューシー　8ボール　ビッグロゴTシャツ　ヴィーナス.

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⬇️タップして商品一覧を見る⬇️#古着屋KenKen✅商品情報ブランド：ステューシー stussy色柄 ：黒 ブラックサイズ ：M状態 ：良品（目立った傷等なし）✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：72cm身幅：51cm肩幅：46cm袖丈：22cm✅注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。✅当店について◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎パーカースウェットTシャツポロシャツシャツジャージジャケットアウターなどの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリートスポーツゆるだぼが好きな方にオススメです‼︎⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️#古着屋KenKen管理番号2788-0968