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【即完売モデル】ステューシー　8ボール　ビッグロゴTシャツ　ヴィーナス.
商品番号 G85954814501
商品名

【即完売モデル】ステューシー　8ボール　ビッグロゴTシャツ　ヴィーナス.
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⬇️タップして商品一覧を見る⬇️#古着屋KenKen✅商品情報ブランド：ステューシー　stussy色柄　　：黒　ブラックサイズ　：M状態　　：良品（目立った傷等なし）✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：72cm身幅：51cm肩幅：46cm袖丈：22cm✅注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。✅当店について◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎パーカースウェットTシャツポロシャツシャツジャージジャケットアウターなどの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリートスポーツゆるだぼが好きな方にオススメです‼︎⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️#古着屋KenKen管理番号2788-0968
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