激レア！　観艦式記念キャップ

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形...ベースボール2015年の観艦式記念キャップです。VIPに配られたオフィシャル非売品です。ツバの刺繍も将官用です。譲り受けてから一度も着用せず保管していました。コレクション整理のため出品します。#海上自衛隊#観艦式#オフィシャルグッズ#帽子