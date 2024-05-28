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激レア！　観艦式記念キャップ
商品番号 F90900708191
商品名

激レア！　観艦式記念キャップ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形...ベースボール2015年の観艦式記念キャップです。VIPに配られたオフィシャル非売品です。ツバの刺繍も将官用です。譲り受けてから一度も着用せず保管していました。コレクション整理のため出品します。#海上自衛隊#観艦式#オフィシャルグッズ#帽子
http://narcologia.ru/goods/preference582038.html
http://narcologia.ru/goods/enquire839789.html
http://narcologia.ru/goods/rouge355010.html
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