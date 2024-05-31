値下げ不可★28.0cm ★新品 VANS ERA

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商品詳細
★新品未使用★★メインカラー···ブラック★★バンズ VANS★★OLDschool/オールドスクール★★ヒョウ柄/leopard★★ブラック×グレー/BLACK×GRAY★★スエード素材★★ブラックソール★★28.0cm・タグ付き★年中無休で使えるのでおすすめです！
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