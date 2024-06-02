お値下げ！ポロラルフローレンのブルドッグ長財布　新品未使用

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商品詳細
カラー···グレー ブルドッグが刺繍された長財布です。犬が大好きで、自分用に伊勢丹新宿店で購入しましたが、使う機会が無いのでお探しの方にお譲りします。新品未使用です。手に持ってもブルドッグの顔が見えて人目を引く事、間違いなしです。
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