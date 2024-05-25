横浜DeNAベイスターズ NEW ERA 湘南カラー大洋ホエールズ復刻キャップ

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横浜DeNAベイスターズの湘南カラー大洋ホエールズ復刻NEWERAキャップです。■サイズ※ボタンタイプのアジャスターにより調節可能です。（約58cm～61cm）スタジアムで購入後、コレクションとして自宅のクローゼットに保管していました。■未使用品です。即購入可能です。値下げはできませんので、値下げ希望のコメントへのお返事は控えさせていただきます。#ベイスターズ#baystars#横浜DeNAベイスターズ#横浜DeNA#横浜ベイスターズ#スターマン#大洋ホエールズ