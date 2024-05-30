【美品】ホワイトハウスコックス カーフベルト ブラウン 32/80 B1859

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商品詳細
WhitehouseCox(ホワイトハウスコックス)のレザーベルトです◡̈*◆型番◆B185932/80◆サイズ◆全長約111.5cm（バックル含む）バックル横:約5.5cm縦:3.7cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約81.5cm次にここから2.5cmずつ（91.5cmまで）◆カラー◆シルバー茶 ブラウン◆状態◆目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います°◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)WhitehouseCoxホワイトハウスコックスベルト レザーシルバー金具1859
http://narcologia.ru/goods/contemplate985977.html
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Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス B1859 DRESS BELT ベルト CALF ...
＜Whitehouse Cox (ホワイトハウスコックス）＞ B1859/ベルト
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NORTHERN ISLAND ノーザンアイランド | SSブログ
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