ポールスミス　財布　折り財布　マルチストライプ　ブラック　レザー　ロゴ

●アイテムポールスミス ２つ折り財布 マルチカラー●サイズ縦：9cm横：11cm厚み：1.5cm●状態目立った傷や汚れなく、まだまだ使用可能です。●カラーブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



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