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サン・ディエゴ・パドレス　59Fifty 3/8 海外限定
商品番号 Q61495592940
商品名

サン・ディエゴ・パドレス　59Fifty 3/8 海外限定
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン　ピンク形···ベースボールツバの裏　薄ピンクダルビッシュ有選手や、TatísJr.選手などが所属のチームです。　　少しだけお時間かかりますが丁寧に梱包します値下げ交渉、返品交換不可
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