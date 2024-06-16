サン・ディエゴ・パドレス　59Fifty 3/8 海外限定

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商品詳細
カラー···ブラウン ピンク形···ベースボールツバの裏 薄ピンクダルビッシュ有選手や、TatísJr.選手などが所属のチームです。 少しだけお時間かかりますが丁寧に梱包します値下げ交渉、返品交換不可
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