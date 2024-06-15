ポロラルフローレン　マフラー　ラムウール

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23.5×154※多少の誤差はご了承ください中古品としての使用感経年など細かな点までは記載しておりません個人出品のため汚れ、傷、ほつれ、毛玉など見落としがあることがございます上記の見落としがあることを含めての価格です細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください返品クレームお受けできませんポスト投函発送致しますたたみ皺 オリ皺ご了承ください