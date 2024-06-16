ホワイトハウスコックス　編み込みベルト

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商品詳細
留める部分に少し緩みがありますが、革に大きな傷みはなく、まだまだ使えると思います、私服でベルトを着用する機会が減ったため出品します。サイズ32/80です。素材···本革カラー···ブラック
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