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ホワイトハウスコックス　編み込みベルト
商品番号 S31323799773
商品名

ホワイトハウスコックス　編み込みベルト
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 1,826 円
在庫状況 あり

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商品詳細

留める部分に少し緩みがありますが、革に大きな傷みはなく、まだまだ使えると思います、私服でベルトを着用する機会が減ったため出品します。サイズ32/80です。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/parenthesis134944.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant753082.html
http://narcologia.ru/goods/influenza839493.html

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