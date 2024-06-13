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パタゴニア レザーベルト ヴィンテージ
商品番号 W80350212578
商品名

パタゴニア レザーベルト ヴィンテージ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のパタゴニアのレザーベルトです。カラーはブラウンです。全長(バックル含む)…約98cmバックル先端から3つ目の穴まで…約83.5cm若干、使用感や傷はありますがまだまだ使えます。
http://narcologia.ru/goods/insignificant788882.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney908249.html
http://narcologia.ru/goods/choice298485.html
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