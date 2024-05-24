Vivienne Westwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)　長財布

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。VivienneWestwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)の新品未使用の長財布です。肌触りが良く、ヴィヴィアンらしい可愛く、黒一色で落ち着いたデザインですカラーはネイビーです！定価30,000円クリスマスプレゼント誕プレ誕生日記念日に良い一品です。ラウンドファスナー開閉カードケース12個小銭入れ1個札入れ3個・サイズ タテ10cmxヨコ19.5cmxマチ2cm平置き実寸。コメントなしでの購入可能。即日発送いたします。カラー···ブルー財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/approximate305120.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial710516.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador93406.html
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