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Vivienne Westwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)　長財布
商品番号 V25930283500
商品名

Vivienne Westwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)　長財布
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。VivienneWestwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)の新品未使用の長財布です。肌触りが良く、ヴィヴィアンらしい可愛く、黒一色で落ち着いたデザインですカラーはネイビーです！定価30,000円クリスマスプレゼント誕プレ誕生日記念日に良い一品です。ラウンドファスナー開閉カードケース12個小銭入れ1個札入れ3個・サイズ　タテ10cmxヨコ19.5cmxマチ2cm平置き実寸。コメントなしでの購入可能。即日発送いたします。カラー···ブルー財布形···長財布
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