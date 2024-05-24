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未使用級　ポールスミス ストライプインセット　レザー　三つ折り財布　ブラック
商品番号 D37837672584
商品名

未使用級　ポールスミス ストライプインセット　レザー　三つ折り財布　ブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#財布コーナーbyたまちゃん他にも財布・小物多数出品しておりますので是非ご覧ください♪○アイテムポールスミス　PaulSmith　三つ折り　コンパクト財布札入れ　小銭入れ　カード入れ　名刺入れレザー　本革　○収納カード入れ3コ小銭入れ1コ札入れ1コ○入手元当アカウントの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取○状態使用感の少ない非常に程度の良い商品です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラーブラック黒色○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪管理番号462
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