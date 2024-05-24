未使用級　ポールスミス ストライプインセット　レザー　三つ折り財布　ブラック

#財布コーナーbyたまちゃん他にも財布・小物多数出品しておりますので是非ご覧ください♪○アイテムポールスミス PaulSmith 三つ折り コンパクト財布札入れ 小銭入れ カード入れ 名刺入れレザー 本革 ○収納カード入れ3コ小銭入れ1コ札入れ1コ○入手元当アカウントの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取○状態使用感の少ない非常に程度の良い商品です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラーブラック黒色○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪管理番号462



Amazon | [ポールスミス] ストライプポイント 三つ折り財布 3つ折り ...



未使用級 ポールスミス ストライプインセット レザー 三つ折り財布 ...



未使用級 ポールスミス ストライプインセット レザー 三つ折り財布 ...



Amazon | [ポールスミス] インセットストライプ 二つ折り財布 2つ折り ...



Paul Smith - 新品未使用☆ポールスミス 三つ折り財布の通販 by じん's ...



[ポールスミス] ストライプポイント 三つ折り財布 3つ折り財布 フラップ ウォレット 小銭入れ付き 折り財布 メンズ 純正化粧箱 ショップバッグ付き 873301 PSC763



新品未使用☆ポールスミス 三つ折り財布



Paul Smith - 新品未使用☆ポールスミス 三つ折り財布の通販 by じん's ...



新品未使用☆ポールスミス 三つ折り財布



Amazon | [ポールスミス] ストライプポイント 三つ折り財布 3つ折り ...



[ポールスミス] レイヤードストライプ ミニ財布 2つ折り財布 レディース ウォレット 純正化粧箱 ショップバッグ付き BPW143 (コーラル)



Paul Smith - 新品未使用 ポールスミス 二つ折り財布（ブラック）の ...



ポールスミス（Paul Smith）｜三つ折り財布｜ストライプ｜レザー｜マルチカラー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（665229）



Amazon | [ポールスミス] レイヤードストライプ ミニ財布 2つ折り財布 ...



Paul Smith - 新品未使用☆ポールスミス 三つ折り財布の通販 by じん's ...